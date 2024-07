Przepraszamy, że nazwaliśmy inny film horrorem roku. Właśnie obejrzeliśmy coś, co go pobiło

Mógłbym za wszelką cenę starać się unikać tych porównań, które dominują w dyskusji na temat „Kodu zła”, ale nie zamierzam udawać, że nie dostrzegam ich trafności. Obraz Perkinsa w istocie przywodzi na myśl miks ikonicznych thrillerów lat 90. („Siedem”, „Milczenie owiec”) z tym, co najlepsze w Uniwersum Obecności. Na ich tle wyróżnia się jednak bardziej przystającą do najwyższych współczesnych osiągnięć kina grozy atmosferą - gęstą i przytłaczająco ciężką - oraz działającymi w służbie tej atmosfery hipnotyzującym stylem i realizacją.



„Longlegs” - bo tak brzmi oryginalny tytuł filmu - przedstawia nam młodą agentkę FBI, Lee Harker (Maika Monroe), która już w pierwszych minutach wykazuje się przed widzem i współpracownikami wyjątkowym darem. Choć łatwiej byłoby go nazwać „przeczuciem” lub „instynktem”, definitywnie czyni on z bohaterki coś na kształt medium. Agent Carter (Blair Underwood), przełożony Lee, zamierza wykorzystać ten dar, by schwytać człowieka nazywającego siebie właśnie Longlegs (Nicolas Cage). Nieuchwytny mężczyzna na przestrzeni trzech dekad w jakiś sposób doprowadził do śmierci dziesięciu rodzin. Choć nie mordował ich bezpośrednio (za zabójstwa odpowiadali ojcowie, którzy ostatecznie popełniali samobójstwo), był związany z każdą z tych spraw, a zaszyfrowane listy pisane tym samym charakterem pisma i podpisane „Longlegs” znaleziono na każdym z miejsc zbrodni. Sprawa, jak widać, wyjątkowo tajemnicza oraz, jak się okazuje, o okultystycznym podłożu. A jakby tego było mało, Harker odkrywa swoje osobiste powiązania z poszukiwanym.