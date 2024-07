Reżyser najlepszego horroru tego roku zdradza, że nie ogląda... horrorów. Dlaczego?

Osgood Perkins to syn Anthony'ego Perkinsa najlepiej znanego z roli Normana Batesa z "Psychozy". Horror ma więc we krwi i to właśnie wokół niego kręci się jego kariera. Reżyserską karierą zaczął przecież od "Zła we mnie", a potem kontynuował za sprawą "I Am the Pretty Thing That Lives in the House" oraz "Małgosi i Jasia". "Kod zła" to jak dotychczas najlepszy z jego filmów. W wywiadzie dla The Hollywood Reporter przyznaje jednak, że sam współczesnego kina grozy nie ogląda. Dlaczego?