Nicolas Cage: horrory. Najlepsze filmy grozy z udziałem gwiazdora

Nicolas Cage, zdobywca Oscara i jeden z najbardziej kasowych swego czasu aktorów, w pewnym momencie stał się karykaturą samego siebie. W związku z dość, hm, ekscentrycznym stylem życia i nierozsądnym gospodarowaniem pokaźnym majątkiem, bratanek Francisa Forda Coppoli wpadł w finansowe kłopoty. Za sprawą długów przez dłuższy czas przyjmował każdą możliwą ofertę pracy - pojawiał się w najgorszych paździerzach, do pracy przy których nawet nie chciało mu się przykładać. Nic dziwnego, że dziewięciokrotnie nominowano go do Złotych Malin, choć przecież chyba każdy zdawał sobie sprawę z tego, że gość potrafi dać fenomenalny występ.



Na szczęście z czasem się odkuł, a w drugiej dekadzie XXI w. zaczął stopniowo pojawiać się w coraz lepszych produkcjach, wybierając niezależne tytuły, które potem były docenione przez krytyków i widzów. W międzyczasie - niestety - zaczął kojarzyć się szerokiemu gronu odbiorców z tandetą. Wybory ról pokutują przekonaniem, że Cage to lipny artysta, jednak w ostatnich latach miał szansę wielokrotnie udowodnić, że wręcz przeciwnie.



Jedne z jego ciekawszych występów to role w szeroko pojętych filmach grozy, dlatego dziś wybierzemy najciekawsze z nich.



Spis treści: