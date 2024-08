W skrócie: Kevin Costner gonił "Horyzont" od wielu dekad. W międzyczasie zajmował się innymi produkcjami, a jego gwiazda zaczęła bladnąć. "Yellowstone" przywróciło jej dawny blask, przez co aktor doszedł do wniosku, że to dobry pomysł, aby wreszcie zrealizować wymarzony epicki western. Wielką amerykańską sagę, podzieloną na cztery rozdziały. Praca nad serialem nie pozwalała mu jednak w pełni poświęcić się projektowi. Dlatego właśnie postanowił odejść z tytułu sygnowanego nazwiskiem Taylora Sheridana i nie zobaczymy go w jego nadchodzących finałowych odcinkach.



Zakulisowo "Horyzont" staje się piękną opowieścią o determinacji i pogoni za marzeniami. Kevin Costner zapewnił sobie pełną niezależność artystyczną, bo dwa pierwsze rozdziały swojej sagi zrealizował bez udziału wielkiej wytwórni. Sfinansował je po części z własnej kieszeni, zastawiając swoją nieruchomość w Kalifornii. Czy było warto? Sami możecie się o tym przekonać, gdyż produkcja pojawiła się właśnie na VOD. Warto jednak dodać, że w kinach nie cieszyła się zbyt dużym zainteresowaniem.