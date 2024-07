Costner ewidentnie nie chce, żeby jego nowy film więcej zarobił. Odmówił Amazonowi

No dobra - w istocie pytań jest więcej. Czy „Horizon 2” kiedykolwiek trafi do kin? A co z „Horizonem 3”, do którego nakręcono już dziewięć dni materiału i którego produkcja ma zostać wznowiona w sierpniu? Czy Costner będzie w stanie sfinalizować cały projekt?



Matt Belloni z „Puck” donosi, że zanim Warner Bros. i Costner zdecydowali się „opóźnić” premierę „Rozdziału 2.”, Amazon/MGM Studios dopytywało Costnera o zdjęcie filmu z repertuarów w celu uwzględnienia go w ofercie Amazon Prime Video, czyli streamingu. Okazuje się, że nawet prowadzono na ten temat rozmowy, ale oferta Amazona okazała się „zbyt niska, by poważnie ją rozważyć”.



Jest to dość zaskakujący wniosek, biorąc pod ulgę porażkę pierwszej części sagi. W końcu gwiazdorowi brakuje funduszy na realizacje kolejnych części, a „jedynka” - przy sporym budżecie rzędu 100 mln dol. - nie radzi sobie najlepiej w box office. Bardzo delikatnie pisząc.