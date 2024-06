Widziałem film, dla którego Kevin Costner zrezygnował z "Yellowstone". Czy było warto? Nie

Na ekranie rządzą nieznośne montażowe dłużyzny, przez co tytuł ten strzela do nas emocjonalnymi kapiszonami. W dodatku rzadko dobrze wycelowanymi, bo motorem napędowym narracji staje się ambiwalencja. Rozumiem, że Horyzont to miasteczko, ucieleśnienie amerykańskiego snu i mityczna kraina, do której udają się bohaterowie. Costner nigdy nie mówi tego jednak wprost, nie pozwala wybrzmieć tej idei, jakby tajemniczość miała dodawać filmowi uroku. Tak naprawdę zmienia go jednak w bełkot. Wierząc we własny geniusz, reżyser traktuje nas protekcjonalnie, jakbyśmy się nie domyślali, dokąd fabuła niespiesznie zmierza. A przecież "Rozdział 1" to film do bólu przewidywalny.



