Film, dla którego Kevin Costner opuścił "Yellowstone" będzie klapą? Wszystko na to wskazuje

Niechęć krytyków do "Horyzontu. Rozdziału 1" jest całkowicie zrozumiała. To przepiękny bałagan. Czaruje swoim stylem, zdjęciami i muzyką, udając monumentalne widowisko, podczas gdy nie ma nam zbyt wiele do przekazania. To co chce nam natomiast powiedzieć, mówi za pomocą licznych klisz. W dodatku, co oczywiste, westernowych. WESTERNOWYCH. A teraz z ręką na sercu. Ile znacie westernów z ostatnich 10 lat? A,a,a! Pomijając "Nienawistną ósemkę" Quentina Tarantino (od "Django" minęła ponad dekada). A przecież Costnerowi do Tarantino bardzo daleko. To gość pełen sentymentów, który tęskni za gatunkową klasyką.



Pomimo przemocy i ambiwalentnych moralnie bohaterów "Horyzont. Rozdział 1" przenosi nas w czasie do niedzielnego południa, kiedy to do rosołku odpalamy sobie klasyczny western w telewizji. To film, w którym obowiązującego dzisiaj w gatunku rewizjonizmu nie uświadczymy. On tęskni za wielkim amerykańskim westernem. Ten pociąg odjechał jednak dawno, naprawdę dawno (dokładnie w latach 60.) temu.



