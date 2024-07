Western Kevina Costnera okazał się taką klapą, że dwójki nie zobaczymy. Miała pojawić się w sierpniu

Historia powstania "Horyzontu" to piękna opowieść o marzeniach i determinacji w dążeniu do celu. W końcu ta amerykańska saga dojrzewała w głowie Kevina Costnera od 1988 roku. Do czasu realizacji projekt ewoluował z pojedynczego filmu do czteroczęściowej sagi. Jej dwa pierwsze rozdziały aktor zrealizował za jednym zamachem. Ich łączny budżet zamknął się w 100 mln dol., z czego 38 mln poszło z kieszeni samego gwiazdora. Zależało mu na niezależności artystycznej, przez co nie chciał pieniędzy od wielkich wytwórni.



Kevin Costner mocno w swój projekt wierzył. W końcu to dla niego dobry okres. Dzięki "Yellowstone" znowu stał się gwiazdą wielkiego formatu. Praca nad serialem nie pozwalała mu w pełni poświęcić się wymarzonemu projektowi, więc postanowił z niego odejść. Niezrażony gniewem fanów poszedł za ciosem. Jeszcze przed premierą "Horyzontu. Rozdziału 1" zaczął realizację trzeciej odsłony sagi. I wtedy pierwsza weszła na ekrany kin. Okazało się, że 3-godzinne westerny publiczności dzisiaj nie porywają.