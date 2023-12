Dziki Zachód nie jest już taki dziki. Oto najlepsze współczesne westerny

Co to są za kowboje, którzy zamiast do siebie strzelać, wolą piec ciasteczka? Żadni, ale o to właśnie w "Pierwszej krowie" chodzi. Mamy tu do czynienia z nietuzinkową opowieścią osadzoną w realiach Dzikiego Zachodu. Bohaterowie kradną tytułowe zwierzę brytyjskiemu arystokracie i wypiekane na jej mleku przekąski sprzedają każdemu chętnemu. Okazuje się, że jest na nie całkiem spory popyt.



