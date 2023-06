Nie przegapcie tego filmu. Napawa siłą i pozytywną energią

Tytułową Hourię poznajemy w przeddzień reszty jej życia. Na razie jeszcze doskonali swe taneczne umiejętności na zajęciach z baletu i wieczorem obstawia nielegalne walki kozłów, aby uzbierać pieniądze na samochód dla swojej mamy. Udaje się! Jej faworyt zwyciężył, ale właściciel przegranego zwierzęta, uznaje starcie za nieuczciwe. Chce, żeby dziewczyna oddała mu pieniądze. Podczas ucieczki dochodzi do wypadku, po którym główna bohaterka kończy bez głosu i z poważną kontuzją nóg. Czeka ją długa i ciężka rekowalenscencja, ale nie ma tego złego - mówi nam scenarzystka i reżyserka Mounia Meddour.



To film z gatunku tych prostych, w których krok wstecz oznacza tak naprawdę dwa kroki wprzód. Trenująca Hourię matka ciągle widzi w jej tańcu jakieś niedociągnięcia. Mówi, że mogłaby poprawić postawę i lepiej oddawać ruchami emocje, jakby za jej sprawą chciała spełnić swoje marzenia o byciu słynną baletnicą. Główna bohaterka odżywa kiedy przypadkiem obnaża swe umiejętności przed grupą rehabilitacyjną. Ona pokaże im jak się poruszać z gracją, a sama dzięki nim nauczy się języka migowego.



