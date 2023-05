Ten film napełni was pozytywną energią na cały tydzień

W przeciwieństwie do Darrena Aronofsky'ego w "Wielorybie", Oliver Hermanus nie każe nam pogrążać się beznadziei. Gdy główny bohater "Living" dostaje diagnozę, z której wynika, że jest śmiertelnie chory, nie zaczyna użalać się nad sobą, tylko postanawia coś zmienić. Wcześniej każdy dzień zasadniczego urzędnika Williamsa wyglądał tak samo, wszystko miało swoją porę i zawsze przestrzegał protokołu. W obliczu zbliżającego końca tak rutyna, jak i obowiązujące go w pracy zasady straciły wszelkie znaczenie. Zaczął liczyć się dla niego drugi człowiek.



Otwarcie Williamsa na świat pozwala mu po raz pierwszy naprawdę cieszyć się życiem i przy okazji pomóc mieszkankom - wcześniej postrzeganych w ramach natrętnych petentek - pchnąć do przodu budowę placu zabaw dla dzieci. Bo fajerwerków w tym filmie nie ma. Cała jego emocjonalna siła tkwi w ubieraniu prostych rzeczy, drobnych gestów, małych przyjemności w płaszcz cudu. Chociaż "Living" korzysta z zupełnie innych środków, tak jak w "Wielorybie" sercem filmu jest prostota, taka naiwna szczerość charakterystyczna dla New Sincerity - bez postmodernistycznej otoczki ironii i cynizmu.



