To będzie hit HBO. „Hydraulicy z Białego Domu” to serial o jednej z największych afer w USA

Szykujcie się na naprawdę dobrą zabawę. Produkcja HBO Max to naprawdę świetnie napisany, przyzwoicie nakręcony i doskonale zagrany serial. Główni aktorzy kapitalnie czują się w swoich rolach i wzajemnie się uzupełniają. Harrelsonowi i Theroux udało się stworzyć zgrany duet, który miewa wzloty i upadki, bohaterowie przyciągają się wzajemnie, a jednocześnie od czasu do czasu widać ślady niezrozumienia, niechęci, a nawet obrzydzenia. Świetnie się na nich patrzy.



Jednocześnie bardzo ciekawie i dość dokładnie pokazano sposoby na zdobywanie politycznego wpływu u schyłku władzy Richarda Nixona. Świetnie pokazano tutaj, jak wielki wpływ na decyzje bohaterów, jak i sam proces prześladowania przeciwników politycznych, miały ówczesne nastroje społeczne. Zimnowojenny strach przed rosyjskimi wpływami, przed zdradą służył uzasadnianiu nielegalnych decyzji lub tych na granicy prawa.



„Hydraulicy z Białego Domu” decydują się jednak wszystkie te tematy budować w pobliżu komediowej, lekko kumpelskiej stylistyki. Choć mini-serial zajmuje się sprawami poważnymi, dość często pływa w absurdzie i brodzi w żartach sytuacyjnych. To w oczywisty sposób odbiera powagę działaniom tytułowych Hydraulików i zbliża ich bardziej do „The Nice Guys” niż poważnej opowieści o łamaniu podstawowych demokratycznych reguł. Ta strategia pozwala serialowi unikać banalnego moralizmu i naciąganych paraleli do współczesnej polityki. Wydaje mi się to jednak troch wtórne i przede wszystkim nie do końca uzasadnione, choć bez dwóch zdań to właśnie dzięki temu serial ogląda się świetnie.