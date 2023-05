Ice Cube grozi pozwem za wykorzystanie jego głosu poprzez technologię AI

I właśnie do tematu całkiem niedawno opublikowanego kawałka "Heart On My Sleeve", który powstał dzięki wygenerowaniu przez sztuczną inteligencję głosów Drake'a i The Weeknd, odniósł się autor podcastu Full Send, który gościł w swoim studiu Ice Cube'a. Zapytany o stworzony przez AI kawałek z niemal milionem wyświetleń, raper zareagował oburzeniem. Odpowiedział, że nie chce słuchać nowej piosenki Drake'a, która została sztucznie stworzona przez AI. Nie chcę słuchać tych bzdur - dodał, podkreślając, że artysta powinien pozwać tego, kto jest autorem tego utworu.