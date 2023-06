Aż 4 filmy o przygodach Indiany Jonesa wbijają na Disney+. Co jeszcze warto obejrzeć?

Disney+ poleca również sięgnąć po film "Indiana Jones i Ostatnia Krucjata". Dostępny od 31 maja. To trzecia część opowiadająca o niezwykłych perypetiach Indiany Jonesa, archeologa oraz poszukiwacza przygód. Film rozpoczyna się w 1912 roku, gdy Indiana Jones ma ok. 15 lat i jest skautem. Szuka krzyża Coronado w Utah. Chce oddać znaleziony skarb do muzeum, ale ścigają go inni poszukiwacze. Indy ucieka przed nimi przez pociąg, który przewozi zwierzęta, ostatecznie udaje mu się uciec do domu, w którym spotyka swojego ojca. Wtedy wchodzą do domu jego rywale przebrani za pracowników muzeum i odbierają od niego krzyż. Jednak upór i siła Indy’ego wzbudza podziw ich szefa (który podejrzanie przypomina dorosłego Indy’ego) i dlatego w nagrodę oddaje mu swój kapelusz.