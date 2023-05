Czekacie na nowego Indianę Jonesa? Nie mamy dobrych wieści

To już koniec Indiany Jonesa. Harrison Ford definitywnie odkłada wysłużony bicz i kapelusz, a ostatni raz w roli słynnego archeologa zobaczymy go już całkiem niedługo w "Artefakcie przeznaczenia". Fani trzymają kciuki, aby było to piękne pożegnanie ukochanego bohatera, ale niestety pierwsze recenzje wskazują, że tak nie będzie. Żadnej wcześniejszej odsłony serii krytycy nie oceniali tak nisko.