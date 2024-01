Kiedyś brylowały na planach zdjęciowych, a dziś na Intagramie. Aktorki, które stały się influencerkami

Tę pierwszą prezentowała swego czasu Olga Frycz, która po urodzeniu córek postawiła na przedstawianie macierzyństwa bez lukru na Instagramie, promując oczywiście rozmaite pro-dziecięce produkty oraz marki. Decyzja, że Olga pójdzie w influencerstwo mogła zaskoczyć jej wielu fanów, którzy śledzili mocno karierę Frycz. A ta w pewnym momencie naprawdę dobrze się zapowiadała. 37-letnia Olga, która prywatnie jest córką aktora Jana Frycza, była trzykrotnie nominowana do Orłów za drugoplanowe role kobiece w filmach "Weiser" oraz "Boże skrawki", ale też za pierwszoplanową rolę w filmie "Wszystko, co kocham". Zresztą jej filmowe portfolio jest dość różnorodne, gdyż nie brak w nim zarówno serialowych, jak i w filmowych pozycji. Ostatnia rola Olgi pochodzi z 2020 roku, gdzie zagrała w serialu "Archiwista". W październiku 2023 roku Frycz zdradziła za pośrednictwem Instagrama, że zagościła na chwilę na filmowym planie. Nie napisała jednak, o jaki projekt może chodzić.



Na razie Frycz skupia się na prowadzeniu mediów społecznościowych, gdzie promuje rozmaite marki. Choć odeszła od tematyki stritce parentingowej, wciąż jeszcze zdarza się jej zareklamować produkty dla dzieci. Na Instagramie chętnie pokazuje też swoje córeczki: Helenę i Zofię. Frycz chętnie nagrywa też rolki w towarzystwie swojej przyjaciółki, Mai Bohosiewicz, która również od dłuższego czasu aktywnie działa na Instagramie.



Znane nazwisko i pewna pozycja, której dorobiła się Frycz to ogromny plus dla reklamodawców. W końcu dzięki dużym zasięgom influencerki łatwiej można wypromować dany produkt. Frycz swoją instagramową popularność wykorzystuje też do nagłaśniania społecznych akcji, czy tak jak to było 15 października, do pójścia na wybory parlamentarne. W ostatnim czasie gościła też w podcastach "Po macoszemu" oraz audycji kontrwersyjnego Żurnalisty, gdzie zdradziła, że bardzo mało jej obecnie w aktorskim świecie, gdyż skupia się mocno na Instagramie. Czy wróci kiedyś do aktorstwa na stałe? Na razie pod jednym z komentarzy fanki, która napisała: Fajnie by było częściej widzieć cię na szklanym ekranie, Olga odpowiedziała jedynie: No może może.