Nie mam co do tego żadnych wątpliwości, choć jest to bardzo subiektywne stwierdzenie. „Invincible” po prostu cały czas trzyma poziom. Pojawiają się co prawda głosy krytyki, że serial ruszając w kosmos i eksploatując wątki międzyplanetarne nie przypomina już tak tej dość intymnej historii dojrzewającego chłopaka, którą poznaliśmy zaraz na początku. Oczywiście „Niezwyciężony” zmienił się, zmienił się jego bohater, ale czynienie zarzutu z ze zwiększenia skali nie jest najrozsądniejsze, bo komiksowy pierwowzór również rozwijał się w ten sposób. Ba, robił to nawet szybciej i intensywniej.