Była kimś więcej niż asystentką diabła. Co się dzieje z Monique Olivier, bohaterką true crime Netflixa?

Gdy sąd skazał Michelle Martin, żonę mordercy Marca Dutroux, Monique Olivier sama powiadomiła policję o zbrodniach Fournireta - i najpewniej był to kolejny świadomy i przemyślany ruch tej ponadprzeciętnie inteligentnej kobiety. Małżeństwo poznało się w 1987 roku; nie osobiście, a korespondencyjnie. Skazany, 45-letni wówczas Michel zamieścił małe ogłoszenie w chrześcijańskim czasopiśmie, a później dał swojej rozmówczyni jasno do zrozumienia, że jest więźniem i bardzo chciałby móc wymieniać z kimś listy. 38-latka zareagowała empatią, czy raczej - zrozumieniem poczucia samotności. Ich komunikacja trwała dziesięć miesięcy, dopóki mężczyzna nie wyszedł na wolność.



Michel miał w planach dalsze wykorzystywanie seksualne młodych dziewcząt po opuszczeniu więzienia - i to przy pomocy Olivier. Ich pierwotny cel uległ jednak poważnej modyfikacji: gwałt był finalizowany mordem. Monique miała aktywnie uczestniczyć w porwaniach; nieraz weryfikowała też „czystość” (czyli dziewictwo) ofiar. Michel wpadł w 2003 roku podczas próby porwania dziesiątej dziewczynki. Gdy przebywał w areszcie, Olivier przyznała, że jej partner zabił osiem kobiet w wieku 12 do 30 lat na terenie Francji i Belgii. Do pierwszego zabójstwa doszło dwa miesiące po zwolnieniu mężczyzny z więzienia.



Monique Olivier starała się uchodzić za łatwą do zmanipulowania, uległą żonę. Uparcie twierdziła, że zawsze wykonywała polecenia męża. Mówił o niej, że „jest inteligentna jak kurczak po lobotomii”. Służby również nie miały najlepszego zdania o jej intelekcie. W końcu jednak pojawiły się sugestie, że i ona mogła czerpać z tego wszystkiego perwersyjną satysfakcję. W łóżku para miała odtwarzać całe dokonane przez siebie zbrodnie. Z czasem okazało się, że Olivier to zupełnie inna osoba, niż ta, na którą się kreowała.



Wziąwszy pod uwagę jej IQ powyżej 130, które ma zaledwie 2,2 proc. Francuzów (i do którego daleko było jej współmałżonkowi), obraz Olivier uległ drastycznemu przekształceniu. Prokuratorzy zasugerowali, że mogła ona z powodzeniem kierować przestępstwami, kontrolować małżonka i manipulować władzami.