Jeremy Renner wraca na plan. Ruszają zdjęcia do kontynuacji popularnego serialu

Wygląda na to, że Jeremy Renner jest już także gotowy na powrót do innych projektów. Aktor, który wciela się w superbohatera Marvela Hawkeye'a, pojawił się na konwencie Phoenix Fan Fusion. Zapytany o swoją przyszłość w MCU zapowiedział, że jeśli Marvel będzie chciał, by ten wrócił do roli Clinta Bartona, to zgodzi się na to bez namysłu.