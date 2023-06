"Jesteśmy idealni" to poruszający dokument, który powstał przy okazji "Fanfiku"

Ta i inne sceny pokazują, z czym na codzień muszą zderzać się osoby niebinarne oraz ich bliscy w Polsce. I wcale nie potrzeba ogromnych nakładów finansowych - wystarczą szczerze opowiedziane historie. Jest to bolesne, ale równocześnie otwiera oczy na to, jak wiele jeszcze musi zostać zrobione, by wszystkim żyło się po prostu lepiej. By osoby trans, chcąc zmienić płeć, nie musiały pozywać swoich rodziców. "Jesteśmy idealni" to nie jest film edukacyjny, a jednocześnie pozwala zobaczyć większy kawałek rzeczywistości, w której wszyscy żyjemy. Uświadamia, że obok nas także mogą być osoby, potrzebujące miłości i akceptacji, żyjące w strachu, nie mogące odetchnąć pełną piersią. Ten film jest manifestem, pięknym i wzruszającym, krzyczącym: dajcie nam żyć tak, jak chcemy, dajcie nam być sobą.