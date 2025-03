John Wick 5 nie powstanie? Keanu Reeves bezwzględnie ucina temat

Znacznie wcześniej podobne słowa padły przecież z ust reżysera Chada Stahelskiego. Po premierze „czwórki” oświadczył, że nie chce obrażać inteligencji widzów i powracać do tej historii bez wystarczająco dobrego powodu. A jednak już miesiąc później Joe Drake, prezes Lionsgate, oznajmił, że „piątka” jest w fazie rozwoju. Jesienią 2023 r. Stahelski nieoczekiwanie przyznał, że ma pomysł na aż pięć kolejnych części, a pod koniec ubiegłego roku Lionsgate ogłosiło, że prace nad scenariuszem do „Johna Wicka 5” wystartowały tuż po finale strajku scenarzystów.



Można by gdybać, że w kolejnych częściach pierwsze skrzypce po prostu odegra kto inny, ale nie ma to zbyt wiele sensu - w końcu tytuł jednoznacznie odnosi się do postaci Reevesa. Tak czy inaczej, w grę wchodzą olbrzymie zarobki, jest więc mało prawdopodobne, że studio ot tak pogrzebie kurę znoszącą złote jaja. Plany na przyszłość franczyzy są też zapewne zależne od przyjęcia spin-offu „Ballerina” z Aną De Armas, który trafi na ekrany kin już na początku czerwca tego roku.



Postać Johna Wicka stała się w zasadzie istotą nadprzyrodzoną - może być postrzelony, dźgnięty nożem, brutalnie pobity, zakopany żywcem i zrzucony z dużej wysokości, a mimo to wciąż powstaje i konsekwentnie wykańcza kolejne zastępy wrogów. Na przestrzeni serii wielokrotnie wydawało się, że powinien umrzeć (zwłaszcza pod koniec „trójki”), ale jakimś cudem zawsze wracał do gry.



