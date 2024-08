"John Wick" dostanie nowy spin-off. Keanu Reeves w nim powróci, ale nie tak jak myślisz

Pamiętacie zakończenie "Johna Wicka 4"? Tytułowy bohater w nim ginie... albo nie... Nie zostało to potwierdzone. W każdym razie uwalnia się od goniącej go od dawna Wysokiej Rady - szefów przestępczego półświatka. To właśnie w tym momencie rozpoczyna się akcja nadchodzącego serialu "John Wick: The High Table". Znany nam z filmów świat przedstawiony trzęsie się w posadach, przez co wiele osób chce wyrobić sobie w nim nazwisko.



Opis "Johna Wicka: The High Table" zapowiada mieszankę "nowego ze starym" i obiecuje wprowadzić serię w całkowicie nową erę. Oznacza to, że w nadchodzącym serialu wytwórnia Lionsgate zamierza zrobić to samo, co w "Continental" - poprzedniego spin-offu "Johna Wicka" (w naszym kraju można go obejrzeć na Amazon Prime Video). Tym samym w produkcji nie zabraknie dobrze nam znanych bohaterów, ale pojawią się też zupełnie nowe twarze.