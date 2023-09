„John Wick” jest królem kina akcji, tak jak lew to król puszczy. W czasach, gdy „Niezniszczalni” rozmienili się na drobne, to Keanu Reeves dźwiga na swoich barkach cały gatunek. Nic dziwnego, że włodarze Hollywoodu wpadli na pomysł, by jego kinowy i już zakończony (no, przynajmniej w teorii…) cykl o stoickim zabójcy mszczącym się za śmierć psa przekuć w serial i wypuścić go w streamingu.