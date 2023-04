Są już wyniki testów DNA polskiej Madeleine McCann. Teraz już wszystko jest jasne

Dziś otrzymałam pełnomocnictwo Julii. Legalnie i oficjalnie mogę podejmować decyzje dotyczące jej życia, zdrowia i dobra ogólnego. To bardzo dobra wiadomość dla wszystkich fanów i obserwujących Julii. Zła dla ludzi, którzy nie mogą jej już więcej wykorzystywać. Prywatna detektyw nie ma też wątpliwości co do tego, że mama Julii jest jej rodzoną mamą. Mimo wszystko 21-letnia Polka nie planuje zamieszkać w rodzinnym kraju i wrócić do bliskich.