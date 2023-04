Policja skonfiskowała i przeszukała telefon polskiej Madeleine MCann. To nie koniec sprawy z Julią Faustyną

Sprawa Julii Faustyny wciąż jeszcze nie jest zakończona. Mimo że Polka nie jest zaginioną Madeleine McCann, to jednak policja nie daje jej spokoju. Ostatnio funkcjonariusze skonfiskowali telefon Polki i dokładnie go przeszukali. Oznacza to, że postępowanie w sprawie Julii trwa.