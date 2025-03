Julii Wieniawa krytykowana za nowy singiel. Dyskusja obrała zaskakujący kierunek

W komentarzach pod teledyskiem kilka komentujących zwróciło uwagę na to, że w klipie powinny znaleźć się również kobiety o innych kształtach, jednak takie wypowiedzi można policzyć na palcach jednej ręki. Dyskusja na YouTubie nijak się ma do tego, co wydarzyło się na TikToku pod filmem tiktokerki Bogny Golec, która postanowiła krytycznie odnieść się do singla Wieniawy: