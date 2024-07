Konflikt Julii Wieniawy i Kayax może zakończyć się w sądzie. Artystka żąda przeprosin

Pełnomocnik Julii Wieniawy, Marcin Marcinkiewicz, którego oświadczenie pojawiło się na łamach Onetu, podkreślił, że rozwiązanie umowy z wytwórnią miało nastąpić "ze skutkiem natychmiastowym". Dodał, że piosenkarka "nie wyraża zgody na działania, które mogą być uznane za naruszające prawo, nieetyczne oraz naruszające dobre imię jej lub jakiegokolwiek innego artysty" i prosi o to, by nie rozpowszechniać nieprawdziwych informacji. Marcinkiewicz dodał, że "nieprawdziwe informacje niestety mogą narazić ją na utratę zaufania ze strony kontrahentów z branży muzycznej", co w konsekwencji może zniechęcić ich do współpracy z piosenkarką.



W dalszej części oświadczenia pełnomocnik wokalistki poinformował, że Julia Wieniawa żąda przeprosin od wytwórni. Jeśli ich nie otrzyma, sprawa zostanie skierowana do sądu. Marcinkiewicz podkreślił także, że pojawiły się informacje, zgodnie z którymi twórczość Wieniawy mogłaby zostać przez Kayax zablokowana: