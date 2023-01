Polskie gwiazdy nie lubią Julii Wieniawy. Podejrzewam, że to z zazdrości

W styczniu zdradziła też, że szykuje się do spektaklu "Gra" z Adamem Woronowiczem. Jednocześnie zmienia chłopaków jak rękawiczki, nosi drogie i czasem kontrowersyjne stylówki, chwali się kolejnymi zakupionymi mieszkaniami i egzotycznymi podróżami. To, czego nie można odmówić Wieniawie to smykałka do pieniędzy. Niewykluczone, że to właśnie ona staje się obiektem zazdrości innych.