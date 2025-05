Związek Justina Biebera pod lupą. Dlaczego fani przyglądają się jego małżeństwu?

Dla wielu był to związek idealny. Ona - obiecująca aktorka i piosenkarka, on - bożyszcze nastolatek. I choć oboje wydawali się być dla siebie stworzeni, to w listopadzie 2012 r. świat obiegła informacja o ich pierwszym rozstaniu. Gwiazdy nie odcięły się jednak o siebie w stu procentach, a w sieci pojawiały się spekulacje na temat powrotu pary. W kwietniu 2013 r. zadebiutował singiel Gomez "Come & Get It" (fani przypuszczali, że słowa odnoszą się do Justina), a wokalista dodał wówczas na Instagramie zdjęcie byłej dziewczyny, które prędko usunął.