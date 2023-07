Na Nosowską spadł hejt za wyśmiewanie Derpienski. A przecież ona mistrzowsko piętnuje głupotę

Tyle, że wiele z tych rzeczy jest po prostu kłamstwem, co sprawdzał zresztą swego czasu dziennikarz Spider's Web Jakub Wątor oraz dziennikarze magazynu "Wprost". Caroline Derpienski nazywa Nosowską "babcią" zazdrośnicą, podważa jest dorobek artystyczny, a do firmy Danone kieruje słowa, że ich reklamy oglądają nieletni, dając im zły przykład. A jaki przykład daje Caroline młodym dziewczętom, mówiąc, że ma na sobie stylówki za 100 tysięcy złotych, a za granicą jest znana z tego, że nie ma żadnego talentu, ale jest ładna i to dzięki temu robi karierę. Poza tym, co najgorsze kłamie, wciskając kit dookoła o wielkich znajomościach, m.in. z Kendall Jenner, która "postawiła jej szota" i publikując wątpliwej jakości fotomontaże na Instagramie. Ostatnio pokazała, jak "pozuje" w towarzystwie modelki Iriny Shayk.