Zwolnili Dowbor, żeby "odmłodzić" program. To słabe i niepotrzebne

Mówi się, że Miszczak długo zastanawiał się i bił się z myślami co do zwolnienia Dowbor, jednak podjął decyzję, która nie spodobała się całej rzeszy widzów. Trudno się dziwić, przez dziesięć lat Dowbor zapisała się w pamięci widzów, jako nie tylko świetna prowadząca, ale również empatyczna i ciepła osoba, która doskonale dogaduje się z bohaterami programu, wie, jak z nimi rozmawiać, jest przy tym jednocześnie pogodna, a kiedy trzeba potrafi pocieszyć uczestników. Po prostu jak nikt inny pasuje do tego programu. A warto dodać, że bohaterowie programu to często osoby po przejściach, borykające się trudną sytuacją finansową.