Patostreamer Kawiaq zatrzymany przez policję. Odpowie za pobicie dziewczyn na streamie

W zeszłym tygodniu "Fakt" dotarł do matki patostreamera, która podkreśliła, że nie utrzymuje z synem kontaktu. Stwierdziła jednak, że nie wierzy we wszystkie informacje o Marcinie F. podawane przez media, ponieważ "filmy i transmisje w internecie oraz medialne przekazy to dwa całkiem odrębne światy". Wcześniej konto Kawiaqa zostało zdjęte z serwisu YouTube, a on sam pożegnał się z obserwatorami w mediach społecznościowych twierdząc, że robi to ze względów zarobkowych i wróci do sieci za kilka lat. Ciekawe, czy miał na myśli odsiadkę.