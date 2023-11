Patocelebryta żąda okupu w zamian za opuszczenie apartamentu. Nie płaci czynszu od pół roku

To kolejny dowód na to, by nie wierzyć na słowo tym, którzy swoje pozornie luksusowe życie eksponują w mediach społecznościowych. A z tego słynął właśnie Tomasz C., bohater najnowszego odcinka programu "Państwo w Państwie". Patocelebryta publikował w mediach społecznościowych treści, w których chwalił się drogimi samochodami, egzotycznymi wakacjami i swoją formą. Mężczyzna, który przewinął się także przez jedną z organizacji freak fightowych, miał jednak problemy z prawem, choć nie krył się zbytnio ze swoją kryminalną przeszłością. Pragnący sławy i popularności patoinfluencer zyskał jeszcze większą rozpoznawalność dzięki programowi emitowanemu na antenie telewizji Polsat, za sprawą którego został obnażony mit o luksusowym życiu Tomasza C.