Szokujące ustalenia w sprawie śmierci "Majora" Suchodolskiego. Osoby z jego otoczenia zacierają ślady

Serdecznie dziękuję za profesjonalne podejście do sprawy Wojciecha Suchodolskiego. Choć jego twórczość absolutnie nie wpasowywała się w moje gusta, to jednak – mimo jego przywar oraz specyficznego sposobu bycia – był człowiekiem. Nie zasłużył sobie na swój los i nawet, jeśli nikt nie przyczynił się bezpośrednio do jego śmierci, to jestem pewien, że znęcano się nad nim: psychicznie i fizycznie przez dłuższy czas.