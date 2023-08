Nikita na wyciekniętym filmie była niepełnoletnia. ”Zbieram listę użytkowników, którzy to udostępnili, i wysyłam na policję”

Nie potwierdziła też, czy rzeczywiście jest ich bohaterką. Załóżmy jednak, że to ona: niezależnie od tego, kto bezpośrednio odpowiada za wyciek oraz jak wiele Nikola ma za uszami, rozpowszechnianie podobnych materiałów powinno być powszechnie potępiane. Tymczasem cały incydent jest nieustannie usprawiedliwiany czy bagatelizowany. Tu i tam czytam na przykład, pozwolę sobie zacytować: "niech bierze odpowiedzialności za to co zrobiła, nagrała to mając pełną świadomość, że może to wyciec do internetu" albo "o wy tak bronicie patologii? Jakie simpy i białorycerze! Czemu nikt z Was nie broni Daniela?". Internauci sugerują, że nikt nie przejmował się biednym, wykorzystanym przez Nikolę Magicalem, wobec czego stawanie w obronie dziewczyny jest hipokryzją.



To nieprawdopodobne, że kwestie z pozoru tak oczywiste podlegają tak niedorzecznym interpretacjom. Jak wspominałem wcześniej, odnosząc się bardziej do zjawiska niż do samej Nikoli, niezgodne z prawem rozpowszechnianie materiałów, na których uwieczniona jest inna osoba w sytuacji intymnej, jest absolutnie niedopuszczalne i może poskutkować tragedią. Nie ma symetrii między "wybiciem się" na patostreamerze (który promuje przemoc, degenerację i całą serię szkodliwych zachowań; który krzywdzi i bije innych oraz zmusza do przyjmowania substancji psychoaktywnych, przy okazji mając na koncie odsiadkę), a udostępnianiem rozbieranych czy łóżkowych zdjęć czy filmów, które mogą zniszczyć komuś życie na wielu płaszczyznach. Tym bardziej, że w kontekście tych materiałów Nikola nie zrobiła nic złego, nielegalnego czy niemoralnego.



Co ważne, wszystkie dotychczasowe wypowiedzi - wliczając moją - dotyczą sytuacji wciąż niejasnej, złożonej z wielu niewiadomych. Warto jednak pamiętać, że niechęć do drugiej osoby nie powinna przysłaniać trzeźwego osądu sytuacji oraz relatywizować zachowań obiektywnie niegodziwych i niezgodnych z prawem.