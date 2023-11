Prokuratura zaczyna śledztwo w sprawie patostreamerów. Kawiaq ogłosił, że znika z internetu

O Marcinie "Kawiaq" F. oraz jego koledze Bartłomieju K. w zeszły weekend zrobiło się głośno za sprawą streamów, w których brały udział dwie dziewczyny. Pierwszą z nich upili niemal do nieprzytomności podczas transmisji live w wynajmowanym mieszkaniu, natomiast druga została pobita szklaną butelką przez Bartłomieja K., co doprowadziło do licznych uszkodzeń jej twarzy. Chwilę później patostreamerzy, jak gdyby nigdy nic, wyszli z pokoju hotelowego, w którym doszło do pobicia, a jakiś czas później pojawiła się informacja, że zamierzają uciec z kraju.