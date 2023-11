Patostreamerzy pobili dziewczynę na streamie. Sprawcy wyjechali z kraju

Marcin "Kawiaqu" Faryna to patostreamer, o którym głośniej zrobiło się za sprawą materiału Konopskyy'ego. Youtuber skomentował wtedy szkodliwe zachowania chłopaka, który prowokował obcych ludzi, a następnie traktował ich gazem pieprzowym. Faryna znany jest także z robienia "pranków", polegających na ucieczce ze sklepu po tym, gdy jego zakupy zostały już skasowane lub klepaniu dziewczyn w pupę. Konopskyy udostępnił również fragment streama, na którym Kawiaqu rozmawia z obywatelem Ukrainy, a następnie rzuca w niego butelką.



Tym razem o patostreamerze zrobiło się głośno za sprawą transmisji live z wynajmowanego mieszkania, w której uczestniczył także jego przyjaciel, Bartłomiej Karpa. Doprowadzili oni nietrzeźwą i na wpół rozebraną dziewczynę do jeszcze gorszego stanu, co skutkowało tym, że gdy chcieli wyrzucić ją z mieszkania, ta nie dała rady z niego nawet wyjść. Ostatecznie stream został zakończony przez właściciela, który miał wezwać pogotowie i policję. Nie przeszkodziło im to w zorganizowaniu kolejnej transmisji live w niedzielę wieczorem. Na udostępnionych nagraniach widać, jak inna dziewczyna atakuje Karpę, który w odwecie kilkukrotnie z całej siły uderza ją szklaną butelką, powodując liczne uszkodzenia twarzy. Kiedy okazuje się, że dziewczyna krwawi, Faryna kwituje to śmiechem. Chwilę po zdarzeniu chłopak nagrywa zbroczoną krwią umywalkę oraz pościel, w pośpiechu zabiera swoje rzeczy i wraz z przyjacielem wychodzi, zostawiając zapłakaną uczestniczkę streama w pokoju hotelowym.