Polsat ogłosił, że przesuwa święta. "Kevina samego w domu" wyemitują w przyszłym tygodniu

Głównym bohaterem filmu "Kevin sam w domu" jest 8-letni Kevin McCallister, który wraz z rodziną zamierza spędzić Boże Narodzenie we Francji. Kiedy w dniu wyjazdu w wyniku awarii elektrycznej omal nie spóźniają się na samolot, w pośpiechu opuszczają dom, zapominając zabrać ze sobą Kevina. W oczekiwaniu na przyjazd najbliższych, którzy skutecznie zostają zatrzymani w Europie w związku ze świątecznym zamieszaniem, chłopiec musi radzić sobie sam. Jednak do codziennych czynności, takich jak zakupy, ugotowanie obiadu czy zrobienie prania dochodzi także obrona domu przed złodziejaszkami, którzy tylko czyhają, by okraść dom McCallisterów. W rolach głównych wystąpili Macaulay Culkin, Joe Pesci, Catherine O'Hara, Daniel Stern oraz John Heard.