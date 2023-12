Czy w świątecznym filmie może być zbyt świątecznie? Ta komedia udowadnia, że "dużo" nie znaczy "dobrze"

Fabuła produkcji "Świąteczny pensjonat" skupia się na Tracey Wise, blogerce podróżniczej, która zostaje zaproszona do pensjonatu Silver Peak, by pozytywnie zrecenzować urokliwe miejsce i polecić je innym gościom. Zajazd, prowadzony przez dwie siostry oraz Grahama, syna jednej z właścicielek, przeżywa bowiem kryzys w związku z otwarciem luksusowego hotelu w tej samej miejscowości.



W tym samym czasie Tracey dostaje propozycję od prezesa swojego ulubionego magazynu podróżniczego "Luxe Voyage", by napisać próbny artykuł dla czasopisma, w ramach którego ma zrecenzować jedno wybrane przez niego miejsce. Kiedy okazuje się, że jeden z hoteli na liście znajduje się w tej samej miejscowości, co pensjonat Silver Peak, influencerka postanawia upiec dwie pieczenie na jednym ogniu i napisać opinie o obu miejscach. Okazuje się jednak, że Park View i Silver Peak to dwa rywalizujące ze sobą hotele, a na domiar złego chłopak Tracey, z którym miała spędzić urlop, postanowił wymigać się ze wspólnego wyjazdu i zakończyć ich związek.