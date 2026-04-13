Wilhelmi, Kolberger i Łona, czyli "Klątwa Doliny Węży" powraca do kin

Kultowa superprodukcja z lat 80. w gwiazdorskiej obsadzie, powróci już 15 maja do kin w zupełnie nowej, zaskakującej wersji. "Klątwę Doliny Węży" będzie można oglądać z autorską narracją rapera Łony, który z czułością i humorem prowadzi widzów przez jedną z najbardziej osobliwych przygód w historii polskiego kina.



Kultowy film Marka Piestraka z Romanem Wilhelmim i Krzysztofem Kolbergerem, balansujący między niezamierzoną groteską a szczerym rozmachem kina przygodowego, zyskuje nowy wymiar dzięki błyskotliwemu komentarzowi Łony, odkrywającemu w niej więcej znacznie więcej niż tylko powód do kinofilskiego żartu. To seans jednocześnie ironiczny i pełen sympatii - filmowa podróż przez dzieło, które przez lata obrosło legendą wśród widzów.



Premierowo "Klątwa Doliny Węży" z autorską narracją Łony została pokazana w listopadzie 2025 roku na Festiwalu Korelacje, w ramach którego dzieła polskiej kinematografii prezentowane są w nowatorskiej formule - fabułom towarzyszy komentarz stworzony przez zaproszonych do projektu mistrzów i mistrzynie słowa. - "To rodzaj subiektywnego oprowadzania po filmie, interpretowania go w swobodny, często emocjonalny sposób, dzięki czemu wszyscy widzowie - także osoby z ograniczeniami wzroku czy słuchu - oglądają film oczami narratora" - mówi Piotr Krzykwa, dyrektor Festiwalu Korelacje.



"Peerelowska superprodukcja i jej reżyser Marek Piestrak łatwo mogą zostać zamknięci w prześmiewczych komentarzach o niedostatkach aktorstwa, budżetu i epigońskim podejściu do kina nowej przygody. Od lat ta przygodowa opowieść bywa także określana jako "najgorszy polski obraz wszech czasów". Jednak Łona dostrzegł na ekranie znacznie więcej niż okazję do beki. Jawi nam się jako czuły narrator, który wyśmiewa to, co powinno zostać wyśmiane ("po dwóch wielkich finałach i epilogu, czas na post-epilog"); bawi się, punktując nielogiczności fabuły ("bohaterowie na całym świecie mówiący po polsku"), ale jego stonowany głos w wielu momentach wyraża pewien rodzaj hołdu ("film istnieje i ma się świetnie. Każda jego lektura przynosi nowe uniesienia i uciechy"). Wszak – nawiązując znów do słów Łony - to Plan 9 z kosmosu, ale jednak Czas apokalipsy. How cool is that?!" - podkreśla Lech Moliński.



Na kilka dni przed premierą kinową, 11 maja film "Klątwa Doliny Węży" z autorską narracją Łony, zostanie zaprezentowany na pokazie specjalnym w Trójkowym Studiu im. Agnieszki Osieckiej, połączonym ze spotkaniem z Łoną i Piotrem Krzykwą.