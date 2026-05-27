Spider-Noir ma dwie wersje. Czym się różnią i którą wybrać?

Na początek ostrzeżenie: "Spider-Noir" to nie jest kolejna wersja przygód dobrze nam znanego z aktorskich filmów Marvela Spider-Mana. Chodzi o jedną z wariacji superbohatera, którą mogliśmy zobaczyć w "Spider-Man Uniwersum". W serialu Prime Video nie ma bowiem przyjaznego Petera Parkera z sąsiedztwa. Jest Ben Reilly - zmęczony i samotny detektyw z Nowego Jorku lat 30. Główny bohater ucieka od swojej dawnej chwały, ale przeszłość się o niego upomina, więc musi wrócić do roli Człowieka Pająka.



W główną rolę wciela się sam Nicolas Cage, który Spider-Noirowi podkładał głos w "Spider-Manie Uniwersum", kradnąc całe show. Teraz ma okazję w pełni zabłyszczeć. Jak sam przyznawał w wywiadach, w 30 proc. podszedł do swojej kreacji jak do Królika Bugsa, ale w 70 proc. inspirował się Humphreyem Bogartem - jedną z ikon kina noir. Bo właśnie klimatem czarnego kryminału żywi się nowy serial Prime Video.

Spider-Noir - czym się różnią wersje serialu Prime Video?

Mianem noir określa się klimatyczne kryminały z lat 40. i 50., które skupiają się na pesymizmie, cynizmie i moralnej niejednoznaczności. Składając im hołd twórcy "Spider-Noir" idą na całość. Ponieważ filmy, o jakich mowa, mocno kojarzone są z czarno białą estetyką, serial Prime Video też możemy obejrzeć w monochromatycznej wersji. Aczkolwiek nie jest to jedyna opcja.

Z drugiej strony twórcy "Spider-Noir" zdają sobie sprawę, że czasy poszły naprzód. Dużo widzów lubuje się w kolorowej, bardziej komiksowej estetyce. W takiej wersji serial Prime Video też możemy więc obejrzeć. Zaczynając seans musimy więc zdecydować, czy wolimy produkcję w czerni i bieli czy w kolorze. To wszystko czym się różnią. W obu przypadkach dostajemy tę samą opowieść, tylko jedna jest monochromatyczna a druga czarno-biała. Tyle.

2 wersje Spider-Noir - którą wybrać?

Wszystko tak naprawdę rozbija się o wasze sumienie. Jeśli lubicie intensywne barwy komiksów, obejrzyjcie wersję kolorową. Jeśli noir wam w duszy gra, sięgnijcie po wersję czarno-białą. Sądząc jednak po pozytywnych opiniach na temat "Spider-Noir" (90 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes) możliwe, że powinniście rezerwować sobie czas na zobaczenie obu wersji.

Rafał Christ 27.05.2026 17:33

