Stamtąd naśladuje serial Netfliksa? Klimat jest ten sam

Widzowie z całego świata uważnie śledzą już 4. sezon "Stamtąd". Nikt nie może jednak powiedzieć, że jest to serial, jakiego do tej pory nie było. Pełno w nim elementów znanych z innych lubianych produkcji. Jedną z nich jest horror Netfliksa.

Rafał Christ
stamtąd netflix horror co obejrzeć nocna msza
"Nocna msza" to jeden z licznych seriali Mike'a Flanagana zrealizowanych dla Netfliksa. Fabuła skupia się na losach małej społeczności, która zamieszkuje odciętą od cywilizacji wyspę. Gdy pojawia się na niej nowy ksiądz, zaczynają się dziać niewyjaśnione i z pozoru cudowne zjawiska. Rozbudzają one w ludziach religijny żar, ale jednocześnie rodzi się niepokój.

To gdzie "Stamtąd" w tym serialu Netfliksa? Zacznijmy od samego miejsca akcji, czyli przytulnego miasteczka, które okazuje się nawiedzone. Z tego punktu możemy ruszyć już do tego, że bohaterowie próbują wyjaśnić to, czego wyjaśnić racjonalnie się nie da. Dzięki temu w obu przypadkach nie mamy do czynienia z horrorem próbującym nas co chwilę straszyć. Twórcy powoli budują atmosferę, stawiając na niepewność i zagadkowość fabularną.

Stamtąd - co je łączy z serialem Netfliksa?

Czy ktoś tu od kogoś ściągał? To już za daleko idące wnioski, aczkolwiek podobieństwa są widoczne gołym okiem. Fani obu produkcji szybko je wyłapali, dlatego w mediach społecznościowych często porównują oba seriale. Ba! Zdarza im się nawet pisać, że "Stamtąd" wydaje się podrabiać "Nocną mszę". Produkcja Netfliksa pojawiła się rok wcześniej niż pierwsza okazja odwiedzenia Fromville.

Obejrzyjcie "Nocną mszę", wydaje się jakby "Stamtąd" było jej podróbką

Miasteczko wygląda jak z "Nocnej mszy", dlatego tak mi się podoba

"Stamtąd" ma ten sam klimat co "Nocna msza"

- czytamy na X (dawny Twitter).

Jak widać zdarzają się posty, których autorzy wartościują obie produkcje. Jedną uważają za lepszą od drugiej albo odwrotnie. Nie do końca jest to właściwe podejście. Każdy z tych seriali wytycza bowiem własną ścieżkę. Po prostu: mają podobny klimat, osiągany zbliżonymi do siebie środkami wyrazu. Zamiast zastanawiać się, która "robi to lepiej", wypada raczej założyć, że jesli podoba wam się "Stamtąd", "Nocna msza" też przypadnie wam do gustu. I vice versa.

Rafał Christ
28.05.2026 14:54
Tagi: Co obejrzeć?Seriale NetflixStamtąd
