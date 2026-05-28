Afera o wodę na koncercie Taco Hemingwaya. Dlaczego była tak droga?
Organizator koncertów Taco Hemingwaya odpowiedział na burzę w sprawie drogiej wody. Po tym gdy na telebimach pojawiła się informacja, aby pić wodę, fani zaczęli publikować wpisy, wzywające do obniżenia ceny napoju na wydarzeniu.
Obecnie na większych koncertach panują zasady, które pozwalają uczestnikom na komfortowe uczestnictwo w wydarzeniu. Niektórzy organizatorzy co prawda wciąż toczą batalie o zakaz wnoszenia jakichkolwiek małych torebek czy nerek, ale na sporej części wydarzeń można je mieć ze sobą. Ostatnio coraz częściej można spotkać się również z tym, że koncertowicze mogą wnieść do obiektu małą (fabrycznie zamkniętą) wodę lub butelkę z filtrem. Latem, kiedy jest bardzo ciepło i osoby w tłumie są szczególnie narażone na zasłabnięcie, jest to uczciwa praktyka.
Przed rozpoczęciem danego wydarzenia na telebimach często wyświetlany jest również komunikat o treści "Nawadniaj się", jak to było u Maty, czy "Pij wodę", jak można było przeczytać u Taco Hemingwaya, który w miniony weekend wystąpił na Stadionie Narodowym w Warszawie. Choć idea była słuszna, niektórzy uczestnicy byli wściekli. Wszystko przez to, że za półlitrową butelkę wody trzeba było zapłacić 14 zł. Spotkało się to z niezadowoleniem internautów, którzy zaczęli publikować pełne złości wpisy.
Revolume odpowiada na krytykę w związku drogą wodą na koncercie Taco Hemingwaya
Revolume, organizator koncertów Taco Hemingwaya, odpowiedział na krytykę w obszernym oświadczeniu.
W związku z pojawiającymi się komentarzami dotyczącymi koncertów Taco Hemingwaya na PGE Narodowym chcielibyśmy jasno podkreślić, że ani artysta ani organizator nie mają żadnego związku z prowadzeniem sprzedaży napojów na stadionie, ustalaniem cen produktów gastronomicznych ani jakimikolwiek przychodami z tego tytułu
- podkreślił Revolume.
Organizator dodał, że nie odpowiada on za ceny w punktach gastronomicznych, które działają na terenie obiektu i nie ustala ich razem z operatorami.
Okazało się również, że uczestnikom była rozdawana darmowa woda - jak twierdzi Revolume, na wydarzeniu rozdano ponad 10 tys. porcji wody:
Podczas wszystkich koncertów organizowanych przez Revolume dystrybuowana jest darmowa woda. Tak też było w miniony weekend - łącznie uczestnikom przekazano niespełna 10 000 porcji wody. Warto podkreślić, ze woda dystrybuowana przez służby porządkowe jest zawsze odkręcona, a ta sprzedawana przez operatora gastronomicznego - przelewana do kubków.
W pierwszym oświadczeniu agencja Revolume podkreślała, że zakaz wnoszenia wody na stadion został wprowadzony przez PGE Narodowy.
