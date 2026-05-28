REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Dzieje się
  3. Dramy

Afera o wodę na koncercie Taco Hemingwaya. Dlaczego była tak droga?

Organizator koncertów Taco Hemingwaya odpowiedział na burzę w sprawie drogiej wody. Po tym gdy na telebimach pojawiła się informacja, aby pić wodę, fani zaczęli publikować wpisy, wzywające do obniżenia ceny napoju na wydarzeniu.

Anna Bortniak
taco hemingway woda revolume oswiadczenie
REKLAMA

Obecnie na większych koncertach panują zasady, które pozwalają uczestnikom na komfortowe uczestnictwo w wydarzeniu. Niektórzy organizatorzy co prawda wciąż toczą batalie o zakaz wnoszenia jakichkolwiek małych torebek czy nerek, ale na sporej części wydarzeń można je mieć ze sobą. Ostatnio coraz częściej można spotkać się również z tym, że koncertowicze mogą wnieść do obiektu małą (fabrycznie zamkniętą) wodę lub butelkę z filtrem. Latem, kiedy jest bardzo ciepło i osoby w tłumie są szczególnie narażone na zasłabnięcie, jest to uczciwa praktyka.

Przed rozpoczęciem danego wydarzenia na telebimach często wyświetlany jest również komunikat o treści "Nawadniaj się", jak to było u Maty, czy "Pij wodę", jak można było przeczytać u Taco Hemingwaya, który w miniony weekend wystąpił na Stadionie Narodowym w Warszawie. Choć idea była słuszna, niektórzy uczestnicy byli wściekli. Wszystko przez to, że za półlitrową butelkę wody trzeba było zapłacić 14 zł. Spotkało się to z niezadowoleniem internautów, którzy zaczęli publikować pełne złości wpisy.

REKLAMA

Revolume odpowiada na krytykę w związku drogą wodą na koncercie Taco Hemingwaya

Revolume, organizator koncertów Taco Hemingwaya, odpowiedział na krytykę w obszernym oświadczeniu.

W związku z pojawiającymi się komentarzami dotyczącymi koncertów Taco Hemingwaya na PGE Narodowym chcielibyśmy jasno podkreślić, że ani artysta ani organizator nie mają żadnego związku z prowadzeniem sprzedaży napojów na stadionie, ustalaniem cen produktów gastronomicznych ani jakimikolwiek przychodami z tego tytułu

- podkreślił Revolume.

Organizator dodał, że nie odpowiada on za ceny w punktach gastronomicznych, które działają na terenie obiektu i nie ustala ich razem z operatorami.

REKLAMA

Okazało się również, że uczestnikom była rozdawana darmowa woda - jak twierdzi Revolume, na wydarzeniu rozdano ponad 10 tys. porcji wody:

Podczas wszystkich koncertów organizowanych przez Revolume dystrybuowana jest darmowa woda. Tak też było w miniony weekend - łącznie uczestnikom przekazano niespełna 10 000 porcji wody. Warto podkreślić, ze woda dystrybuowana przez służby porządkowe jest zawsze odkręcona, a ta sprzedawana przez operatora gastronomicznego - przelewana do kubków.

W pierwszym oświadczeniu agencja Revolume podkreślała, że zakaz wnoszenia wody na stadion został wprowadzony przez PGE Narodowy.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA
Anna Bortniak
28.05.2026 14:46
Tagi: KoncertPGE NarodowyTaco Hemingway
REKLAMA
Najnowsze
13:50
Uwielbiany kryminał Netfliksa wrócił z 2. sezonem. Mnie wciągnął bez reszty
Aktualizacja: 2026-05-28T13:50:09+02:00
12:36
Nowości Disney+ na czerwiec 2026. Jestem zachwycona
Aktualizacja: 2026-05-28T12:36:21+02:00
11:31
Widzowie oszaleli na punkcie serialu Prime Video. Błagają o więcej
Aktualizacja: 2026-05-28T11:31:00+02:00
11:09
Tom Hardy gwiazdorzył na planie Strefy gangsterów. Dlatego wyleciał
Aktualizacja: 2026-05-28T11:09:41+02:00
9:07
Najlepsze science fiction od lat. Spielberg nakręcił perełkę
Aktualizacja: 2026-05-28T09:07:42+02:00
20:34
Trio to serial, który trzeba obejrzeć latem. Namiętność ubrana w piękne kadry
Aktualizacja: 2026-05-27T20:34:00+02:00
19:11
Przygotowania do 4. sezonu Pierścieni Władzy trwają. Prime Video jeszcze go nie zatwierdził
Aktualizacja: 2026-05-27T19:11:20+02:00
17:33
Spider-Noir ma dwie wersje. Czym się różnią i którą wybrać?
Aktualizacja: 2026-05-27T17:33:00+02:00
16:13
O co chodzi w zakończeniu The Boroughs? Wyjaśniamy finał serialu Netfliksa
Aktualizacja: 2026-05-27T16:13:00+02:00
13:45
Guy Ritchie wraca z hukiem. Zawodowcy to jego najlepszy film od lat
Aktualizacja: 2026-05-27T13:45:00+02:00
13:37
Eskapada XD to nowy serial od Malcolma XD. Na to czekałem
Aktualizacja: 2026-05-27T13:37:03+02:00
10:55
Nowy serial wypełnia pustkę po jednym z najlepszych sci-fi wszech czasów
Aktualizacja: 2026-05-27T10:55:21+02:00
10:11
Yellowstone nie miało większego hitu. Nowy serial pobił rekord
Aktualizacja: 2026-05-27T10:11:57+02:00
9:42
Spider-Noir jest już dostępny. Prime Video zagrał o wszystko
Aktualizacja: 2026-05-27T09:42:59+02:00
8:57
Kto zagra Spider-Mana w Avengers: Doomsday? Nie uwierzycie
Aktualizacja: 2026-05-27T08:57:38+02:00
20:44
Idealny na film do obejrzenia z mamą. Zrobiło mi się ciepło na sercu
Aktualizacja: 2026-05-26T20:44:00+02:00
20:18
Gargamel nie odpuszcza. Pokazał nowy materiał
Aktualizacja: 2026-05-26T20:18:11+02:00
18:01
Kluczowa postać Euforii została uśmiercona. Może to i lepiej
Aktualizacja: 2026-05-26T18:01:00+02:00
17:33
Czy będzie 2. sezon The Boroughs? To hit Netfliksa
Aktualizacja: 2026-05-26T17:33:00+02:00
16:51
Kino nie lubi starszych kobiet. Woli Chrisów i gadające zwierzęta
Aktualizacja: 2026-05-26T16:51:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA