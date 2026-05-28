Afera o wodę na koncercie Taco Hemingwaya. Dlaczego była tak droga?

Obecnie na większych koncertach panują zasady, które pozwalają uczestnikom na komfortowe uczestnictwo w wydarzeniu. Niektórzy organizatorzy co prawda wciąż toczą batalie o zakaz wnoszenia jakichkolwiek małych torebek czy nerek, ale na sporej części wydarzeń można je mieć ze sobą. Ostatnio coraz częściej można spotkać się również z tym, że koncertowicze mogą wnieść do obiektu małą (fabrycznie zamkniętą) wodę lub butelkę z filtrem. Latem, kiedy jest bardzo ciepło i osoby w tłumie są szczególnie narażone na zasłabnięcie, jest to uczciwa praktyka.

Przed rozpoczęciem danego wydarzenia na telebimach często wyświetlany jest również komunikat o treści "Nawadniaj się", jak to było u Maty, czy "Pij wodę", jak można było przeczytać u Taco Hemingwaya, który w miniony weekend wystąpił na Stadionie Narodowym w Warszawie. Choć idea była słuszna, niektórzy uczestnicy byli wściekli. Wszystko przez to, że za półlitrową butelkę wody trzeba było zapłacić 14 zł. Spotkało się to z niezadowoleniem internautów, którzy zaczęli publikować pełne złości wpisy.

Revolume odpowiada na krytykę w związku drogą wodą na koncercie Taco Hemingwaya

Revolume, organizator koncertów Taco Hemingwaya, odpowiedział na krytykę w obszernym oświadczeniu.

W związku z pojawiającymi się komentarzami dotyczącymi koncertów Taco Hemingwaya na PGE Narodowym chcielibyśmy jasno podkreślić, że ani artysta ani organizator nie mają żadnego związku z prowadzeniem sprzedaży napojów na stadionie, ustalaniem cen produktów gastronomicznych ani jakimikolwiek przychodami z tego tytułu - podkreślił Revolume.

Organizator dodał, że nie odpowiada on za ceny w punktach gastronomicznych, które działają na terenie obiektu i nie ustala ich razem z operatorami.

Okazało się również, że uczestnikom była rozdawana darmowa woda - jak twierdzi Revolume, na wydarzeniu rozdano ponad 10 tys. porcji wody:

Podczas wszystkich koncertów organizowanych przez Revolume dystrybuowana jest darmowa woda. Tak też było w miniony weekend - łącznie uczestnikom przekazano niespełna 10 000 porcji wody. Warto podkreślić, ze woda dystrybuowana przez służby porządkowe jest zawsze odkręcona, a ta sprzedawana przez operatora gastronomicznego - przelewana do kubków.

W pierwszym oświadczeniu agencja Revolume podkreślała, że zakaz wnoszenia wody na stadion został wprowadzony przez PGE Narodowy.

Anna Bortniak 28.05.2026 14:46

