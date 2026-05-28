Nowości Disney+ na czerwiec 2026. Jestem zachwycona

W czerwcu na Disney+ będzie się działo. Serwis podbiją nowości, i to nie byle jakie. Oprócz wyczekiwanego finału serialu "The Bear", z którego widzowie dowiedzą się, jak potoczyły się losy restauracji Carmy'ego, pojawi się również tegoroczny hit Jamesa Camerona - "Avatar: Ogień i popiół". Co jeszcze oglądać w czerwcu? Na platformie pojawi się również kilka innych tytułów:

Disney+: nowości na czerwiec 2026. Co oglądać?

The Bear, sezon 5.

Czas pożegnać się z serialem "The Bear" - 5. sezon będzie tym ostatnim. W finałowej odsłonie Sydney, Richie i Sugar odkrywają, że Carmy nie tylko porzucił branżę gastronomiczną, ale również zostawił im restaurację. W obliczu tej niespotykanej sytuacji cała ekipa będzie musiała poradzić sobie z wydaniem ostatniego serwisu, wiedząc, że brakuje pieniędzy, a nad ich głowami wisi groźba sprzedaży lokalu. Czy to będzie dla nich ostateczny dowód na to, że idealna restauracja to nie jedzenie, a ludzie, którzy ją tworzą? Przekonamy się pod koniec miesiąca.

Premiera wszystkich odcinków 5. sezonu "The Bear" 26 czerwca.

Avatar: Ogień i popiół

Święto dla fanów "Avatara" - "Avatar: Ogień i popiół" w końcu będzie dostępny bez dodatkowych opłat. Produkcja skupia się na Sully i Neytiri, którzy stoją na czele zjednoczonych klanów Na'vi. Z biegiem czasu okazuje się, że muszą po raz kolejny stanąć do walki, a ich nowym niebezpiecznym przeciwnikiem będzie ogień, który spopiela wszystko na swojej drodze. W międzyczasie Sully i Neytiri spotakają na swojej drodze żyjący w harmonii z tym żywiołem, klan Zaran oraz pułkownika Quaritcha, starego wroga. To będzie nieunikniona konfrontacja o wysokiej stawce.

Premiera filmu "Avatar: Ogień i popiół" 24 czerwca.

Król dopalaczy

W czerwcu w Disney+ nie zabraknie również polskich nowości. Do biblioteki dołączy "Król dopalaczy", czyli film inspirowany prawdziwymi wydarzeniami. Opowiada on historię chłopaka, który dzięki zbudowaniu imperium nielegalnych narkotyków z dnia na dzień stał się milionerem. Zagrożenie w postaci policjanta, którego nie da się przekupić, może zniszczyć Dawida i sprawić, że jego sukces wymknie się spod kontroli.

Disney+: pełna lista nowości na czerwiec 2026

Niestworzeni do pracy - 2 czerwca

Will Trent, sezon 4. - 3 czerwca

Alice i Steve - 8 czerwca

Antoni Porowski: W rytmie miasta - 8 czerwca

Czy mnie słychać - 10 czerwca

Król dopalaczy - 10 czerwca

Smoczy napastnik - 10 czerwca

Iron Man i super ekipa - 12 czerwca

Avatar: Ogień i popiół - 24 czerwca

The Bear, sezon 5. - 26 czerwca

Anna Bortniak 28.05.2026 12:36

