Nie widziałeś w kinie, zobacz w domu. Gdzie obejrzeć nowy film z Johnnym Deppem?

Światowa premiera "Kochanicy króla Jeanne du Barry" na festiwalu w Cannes odbyła się w aurze skandalu. Zwolennicy Amber Heard protestowali bowiem przeciwko pokazowi filmu otwierającego całą imprezę. Wszystko przez obecność w nim Johnny'ego Deppa. Z drugiej strony fani aktora mieli powody do radości. To w końcu pierwsza od dłuższego czasu produkcja z jego udziałem.



Po felietonie Amber Heard jej eksmałżonek stał się w branży filmowej persona non grata. Disney nie chciał go już w "Piratach z Karaibów", a Warner Bros. odsunęło go od roli Grindelwalda w "Fantastycznych zwierzętach". Aktor od 2019 roku był tak naprawdę bezrobotny, chociaż w międzyczasie pojawił się zrealizowany wcześniej "Minamata" z jego udziałem. "Kochanica króla Jeanne du Barry" była więc jego wielkim powrotem na ekrany.



