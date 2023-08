Czy to powrót godny króla? Oceniamy najnowszy film z Johnnym Deppem

Kamera Laurenta Daillanda fetyszyzuje naturę i celebruje człowieka, korzystającego z jej uroków. We wnętrzach potrafi natomiast cierpliwie przyglądać się twarzom bohaterów, oświetlanych jedynie naturalnym blaskiem płomieni świec. Bo kodu wizualnego "Kochanicy króla Jeanne du Barry" Maiwenn szuka w dziełach francuskich impresjonistów. Z pieczołowitą starannością oddaje sielski klimat ich obrazów, łamiąc go plastycznym mrokiem. Dlatego tak łatwo jest widzom dać się wciągnąć w dworskie gierki w Wersalu, gdzie władzę sprawuje grany przez Johnny'ego Deppa Ludwik XV.



Naszą przewodniczką po świecie przedstawionym jest tytułowa Jeanne du Barry, która pochodzi z nizin społecznych i od dziecka ma problem z przestrzeganiem narzucanych jej zasad. Odkrywając talent do uwodzenia mężczyzn, wybiera los nierządnicy i trafia w ręce sutenera, wyzywającego ją od niedouczonych ladacznic. Pewnego dnia dostaje jednak zadanie wykorzystania swoich naturalnych wdzięków, aby wpaść w oko samemu królowi. I rzeczywiście wystarczy jedno krótkie spotkanie, aby przyciągnęła jego wzrok, stając się dworską faworytą.



