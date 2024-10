Diabelsko dobry horror wleciał na VOD. Warto było tyle na niego czekać

"Późna noc z diabłem" rozgrywa się w studiu telewizyjnym, gdzie prowadzący wraz z gośćmi dyskutują o zjawiskach nadnaturalnych. Jedni próbują publiczność przekonać do ich istnienia, a drudzy starają się udowodnić, że to pic na wodę fotomontaż. Daje to braciom Cairnes nie tylko pole do zastanowienia się nad istnieniem świata nadprzyrodzonego, ale poruszenia przy okazji tematu telewizyjnych manipulacji. W pełni wykorzystują ten potencjał. Właśnie o tym, z grubsza rzecz ujmując, opowiadają - o fałszowaniu rzeczywistości, posuwaniu się do najbrudniejszych sztuczek, żeby tylko podbić słupki oglądalności. Twórcy mają na ten temat wiele do powiedzenia, ale nie zapominają, że ich film to horror.