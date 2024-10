Horror twórczyni jednego z najbardziej odjechanych filmów tego roku wjechał właśnie na VOD. Ale was zaskoczy

Gdyby nie "Substancja" to do "Love Lies Bleeding" należałby tytuł najbardziej odjechanego filmu tego roku. To drugi pełny metraż Rose Glass, która napisała do niego scenariusz wraz z Weroniką Tofilską, Polką i przy okazji reżyserką niedawnego hitu Netfliksa "Reniferka". To opowieść o dwóch kochankach - menadżerce siłowni i początkującej kulturystce zmierzającej do Las Vegas. Ich relacja wprawia w ruch spiralę przemocy ze strony lokalnego przestępczego świata. I, jeśli nie widzieliście, uwierzcie mi na słowo, nie da się opisać tego, co tam się dzieje. Dostajemy iście wybuchową mieszankę gatunkową. Ejtisowa estetyka łączy się z B-klasowym szaleństwem lat 50. i surrealistyczną psychodelą spod znaku Davida Lyncha.



Każdy, kto miał okazję zapoznać się z "Love Lies Bleeding" może się zdziwić, od jak bardzo wyciszonego filmu Rose Glass rozpoczęła swoją karierę. "Saint Maud" to horror, ale nie z tych szalonych, krwawych, brutalnych. W tym wypadku mamy do czynienia z filmem ascetycznym i powściągliwym, który stopniowo wkręca się w psychikę widza, aby pozostać w niej na długo po seansie. Nie ma tu gatunkowych atrakcji. Reżyserka składa je na ołtarzu symboliki i refleksji, serwując nam produkcję tyleż niepokojącą, co przerażającą.