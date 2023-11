Kot Gacek, gwiazda Szczecina schudł i ma się świetnie. Cieszymy się, że możemy wam to przekazać

Nie ma co ukrywać - Gacek, dokarmiany przez szczecinian i zagranicznych turystów, żył jak w pączek w maśle. Nic zatem dziwnego, że kiedy kot został przejęty przez inspektorów szczecińskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, gdzie przeszedł szereg badań, okazało się, że musi zgubić kilka kilogramów, by wrócić do formy. Wygląda na to, że Gacek nie tylko posłusznie stosował się do zaleceń specjalistów, ale również zrezygnował z ulicznego życia - Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami poinformowało, bowiem, że zwierzak znalazł nowy dom.