Krótkie powieści na długi weekend. Wybieramy książkowe nowości, które warto znać

Najnowsza powieść autora kryminałów Wojciecha Chmielarza to również lekka i przyjemna pozycja na długi weekend. Fabuła skupia się na Darii i Marku oraz ich czteroletnim synu Antku, którzy postanawiają swój tydzień wakacji spędzić za tytułową granicą w słonecznej Chorwacji. Kilkunastogodzinna podróż samochodem zostaje przerwana przy samym finiszu, kiedy niespodziewanie zauważają na drodze młodą kobietę, próbującą złapać stopa. Vera okazuje się być Szwedką, która wraz ze swoim dużo starszym mężem Johanem także przyjechała na wakacje do Chorwacji. Nowo poznane małżeństwo wydaje się być bardzo otwarte i wykazuje chęci, by coraz bardziej zacieśniać więzi z wczasowiczami z Polski. Tymczasem Marek nieoczekiwanie musi przerwać swój urlop, co spowodowały obowiązki w pracy, a Daria, wykorzystując wolny czas, zbliża się do zagranicznych sąsiadów, zapoczątkowując tym serię wypadków, które okażą się nieodwracalne w skutkach.